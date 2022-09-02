Минобороны показало кадры ударов вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало видео ударов боевых вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ

Российские боевые вертолеты Ка-52 нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео атаки воздушной техники публикует Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.

На публикуемых кадрах пилот заряжает ракеты в пусковую установку вертолета, готовит машину к вылету, а после получения координат цели на малой высоте совершает несколько пусков по объектам ВСУ. Минобороны также показало кадры последствий ударов — за кадром пилот сообщает, что пуск ракет увенчался прямым попаданием.

Пилот вертолета сообщил, что, по его мнению, ВСУ боятся вертолета Ка-52 и покидают позиции, едва заслышат шум его лопастей.

Ранее штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как военным удалось подавить наступление.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.