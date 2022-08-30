Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления ВСУ

Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал о срыве внезапного наступления ВСУ

Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как военным удалось подавить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало в Telegram Министерство обороны России.

Во время неожиданного наступления ВСУ, российские войска получили задачу уничтожения опорного пункта, уточнил штурман. «Начинаем прилетать туда — там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение и ракеты в сторону нас», — рассказал он.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

По его словам, у экипажей Ка-52, которые были задействованы в специальной военной операции, достаточно приобретенных в боях и на учениях навыков, чтобы избежать ударов противника. «В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро», — заключил штурман.

Ранее Министерство обороны России подтвердило попытку наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. По данным ведомства, оно потерпело неудачу. Потери ВСУ составили свыше 560 военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке ВСУ осуществить контрнаступление в ДНР
Врач объяснила причину обильного потоотделения перед менструацией
Илон Маск раскрыл секрет своего похудения
Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления ВСУ
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье
Белоруссия задумалась о строительстве дополнительных энергоблоков на БелАЭС
В ДТП под Ярославлем погибла ехавшая на вызов бригада скорой
Появились кадры с места смертельного ДТП с бензовозом и скорой под Ярославлем
В Москве подорожал один тип жилья
Зеленский назвал нужную для восстановления Украины сумму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.