Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления ВСУ

Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал о срыве внезапного наступления ВСУ

Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как военным удалось подавить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало в Telegram Министерство обороны России.

Во время неожиданного наступления ВСУ, российские войска получили задачу уничтожения опорного пункта, уточнил штурман. «Начинаем прилетать туда — там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение и ракеты в сторону нас», — рассказал он.

По его словам, у экипажей Ка-52, которые были задействованы в специальной военной операции, достаточно приобретенных в боях и на учениях навыков, чтобы избежать ударов противника. «В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро», — заключил штурман.

Ранее Министерство обороны России подтвердило попытку наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. По данным ведомства, оно потерпело неудачу. Потери ВСУ составили свыше 560 военных.