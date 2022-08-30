Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ

Минобороны России подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях

Минобороны России подтвердило журналистам попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, однако оно потерпело неудачу.

По информации ведомства, приказ провести наступление дал президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе боев российские военные уничтожили 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, сбили два штурмовика Су-25. Потери ВСУ составили более 560 военных.

Ранее руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк заявила, что Киев начал наступление на южном фронте.

26 августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что финансовая помощь от США в размере трех миллиардов долларов позволит Украине перейти в контрнаступление.