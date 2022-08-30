Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ

Минобороны России подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России подтвердило журналистам попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, однако оно потерпело неудачу.

По информации ведомства, приказ провести наступление дал президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе боев российские военные уничтожили 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, сбили два штурмовика Су-25. Потери ВСУ составили более 560 военных.

Ранее руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк заявила, что Киев начал наступление на южном фронте.

26 августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что финансовая помощь от США в размере трех миллиардов долларов позволит Украине перейти в контрнаступление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американские компании нашли способ тайно торговать с Россией
Вильфанд оценил вероятность бабьего лета в Москве после «глубокой осени»
МИД Турции прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС
Россиянка устала ухаживать за больной матерью и забила ее до смерти табуреткой
Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ
Россиянам рассказали о правилах ремонта в новостройках
Жених выгнал свою семью со свадьбы из-за отказа выполнять его просьбу
Поляков уличили в «нездоровой изобретательности» из-за дефицита
Американский политолог раскрыл важный факт об Украине
Названа самая востребованная специализация юристов в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.