Советник Зеленского допустил контрнаступление

Советник Зеленского заявил, что $3 млрд от США позволят Украине перейти в контрнаступление

Финансовая помощь от США в размере трех миллиардов долларов позволит Украине перейти в контрнаступление, допустил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на американскую газету The Hill.

«Это означает, что сейчас мы будем в состоянии эффективно контратаковать, перейти в контрнаступление», — заявил политик.

Ранее Киев предупредили, что попытка контрнаступления может привести к сокрушительному поражению Украины. Такие действия приведут к повышению боевого духа российской армии, а также к потере поддержки Украины на Западе, предсказал американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли.

Накануне военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг слухи о наступлении Киева на Херсон. По его словам, это даже не обсуждается. Он также отметил, что основной проблемой для ВСУ является превосходство артиллерии России.