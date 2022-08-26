Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Советник Зеленского допустил контрнаступление

Советник Зеленского заявил, что $3 млрд от США позволят Украине перейти в контрнаступление

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Финансовая помощь от США в размере трех миллиардов долларов позволит Украине перейти в контрнаступление, допустил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на американскую газету The Hill.

«Это означает, что сейчас мы будем в состоянии эффективно контратаковать, перейти в контрнаступление», — заявил политик.

Ранее Киев предупредили, что попытка контрнаступления может привести к сокрушительному поражению Украины. Такие действия приведут к повышению боевого духа российской армии, а также к потере поддержки Украины на Западе, предсказал американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли.

Накануне военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг слухи о наступлении Киева на Херсон. По его словам, это даже не обсуждается. Он также отметил, что основной проблемой для ВСУ является превосходство артиллерии России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о срыве наступления украинских войск на Херсон
Создан дешевый аккумулятор для хранения электричества
Британский пенсионер раскритиковал Джонсона за выделение средств ВСУ
Пассажир посулил таксисту более 85 тысяч рублей за проезд на красный свет
Из российской колонии сбежали осужденные наркоторговец и угонщик машин
Прах актеров «Звездного пути» отправят в космос
Медведев анонсировал заседание Путина с Совбезом по вопросам миграции
В Херсоне сработала ПВО спустя час после атаки ВСУ
Диетолог назвала опасные последствия переедания арбуза
Основатель Huawei написал секретное письмо о выживании в кризис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.