Боевик ВСУ: Украина не обсуждает нападение на Херсон из-за превосходства артиллерии России

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе со «Страной.ua» заявил, что Киев не даже не обсуждает возможность нападения на Херсон. Его слова приводит РИА Новости.

Боевик заявил, что «наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается». «Сейчас вопрос неактуален», — подчеркнул он.

Информатор объяснил, что основной проблемой для ВСУ является превосходство артиллерии России. По его оценке, каждый выстрел ВСУ встречает в ответ 50 ударов.

Представитель ВСУ добавил, что российская сторона сформировала мощную эшелонированную оборону на своих позициях. Это обстоятельство препятствует командованию Украины осуществить свои планы. «Если мы начнем [атаковать], будут огромные потери в ВСУ», — заключил он.