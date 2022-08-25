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Боевик ВСУ объяснил ненападение Украины на Херсон

Боевик ВСУ: Украина не обсуждает нападение на Херсон из-за превосходства артиллерии России

Фото: РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе со «Страной.ua» заявил, что Киев не даже не обсуждает возможность нападения на Херсон. Его слова приводит РИА Новости.

Боевик заявил, что «наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается». «Сейчас вопрос неактуален», — подчеркнул он.

Информатор объяснил, что основной проблемой для ВСУ является превосходство артиллерии России. По его оценке, каждый выстрел ВСУ встречает в ответ 50 ударов.

Представитель ВСУ добавил, что российская сторона сформировала мощную эшелонированную оборону на своих позициях. Это обстоятельство препятствует командованию Украины осуществить свои планы. «Если мы начнем [атаковать], будут огромные потери в ВСУ», — заключил он.

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Марина Совина
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