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Киев призвали «остыть» в вопросе контрнаступления на Херсон

Economist: Киеву необходимо сохранять хладнокровие в вопросе контрнаступления на Херсон

Фото: Евгений Малолетка / AP

Киеву и его западным союзникам необходимо «остыть» и сохранять хладнокровие в вопросе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон, призывает британское издание The Economist.

В материале издания отмечается, что в последнее время растут слухи о подготовке украинской армии к контрнаступлению в Херсоне с целью возвращения занятых российскими войсками территорий: ВСУ повредили большую часть мостов, которые соединяли город с другими территориями, таким образом изолировав войска России на западном берегу Днепра. Кроме того, они обстреливают ракетами российские склады боеприпасов и командные пункты. Украинские генералы настроены оптимистично, рассчитывая вернуть контроль над гордом к концу года.

Однако за подобными триумфальными речами скрывается суровая реальность. Российская армия закрепилась в Херсоне, а также в других городах, а украинская армия истощена: у нее много оружия, но мало людей. По мнению авторов публикации, решить данную проблему должны 10 тысяч новобранцев ВСУ, которые проходят подготовку в Великобритании.

В связи с этим союзники Киева «должны набраться терпения», отмечают журналисты, признавая усталость Европы от боевых действий и усиление экономического кризиса.

Ранее американская газета The Washington Post указала, что в ожидании поставок западного оружия успехи ВСУ застопорились. Журналисты указали на отсутствие признаков подготовки «крупного контрнаступления», о котором ранее говорил Киев, отметив, что украинская армия попала в тупик.

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Варвара Кошечкина
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