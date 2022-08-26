В США предупредили о «драматическом поражении» Украины

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19FortyFive: Украина потерпит сокрушительное поражение, если начнет контрнаступление

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят сокрушительное поражение, если попытаются начать наступление на юге страны и в Донбассе, заявил эксперт в области безопасности Роберт Фарли в публикации для издания 19FortyFive. По его словам, российский контрудар приведет к потере Киевом еще больших территорий, а также даст Москве выгодные переговорные позиции.

«Неудачное контрнаступление будет драматическим поражением для Украины. В дополнение к политическим последствиям (которые будут включать в себя повышение боевого духа армии России и потерю поддержки Украины на Западе), захлебнувшееся наступление вскроет бреши украинской обороны, что позволит России в ходе контрударов захватить дополнительные территории», — написал Фарли.

Он также критически отнесся к тактике ударов ВСУ по тылам союзных сил. «Армии, как правило, не разваливаются от одного только истощения. Чтобы добиться стратегического успеха, удары по коммуникациям должны сопровождаться освобождением реальной территории», — объяснил эксперт.

Накануне военнослужащий ВСУ рассказал, что сейчас наступление Украины на Херсон даже не обсуждается. По его словам, основной проблемой для Киева является превосходство артиллерии России.

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Василий Мека
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