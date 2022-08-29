ВСУ объявили о начале наступления на юге

Reuters: ВСУ начали наступление на южном фронте

Киев начал наступление на южном фронте. Об этом со ссылкой на Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщает Reuters.

«Сегодня мы начали наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области», — объявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк.

В ведомстве призвали граждан эвакуироваться из районов боевых действий.

26 августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что финансовая помощь от США в размере трех миллиардов долларов позволит Украине перейти в контрнаступление. «Это означает, что сейчас мы будем в состоянии эффективно контратаковать», — заключил он.