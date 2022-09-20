В Госдуме рассмотрят ввод в УК понятий «мобилизация» и «военное время»

Депутаты Госдумы рассмотрят ввод в УК РФ понятий «мобилизация» и «военное время»

Депутаты Государственной Думы внесли пакет поправок в законопроект об изменениях в Уголовном кодексе (УК), который был принят в первом чтении в июле. В кодекс предложили ввести понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», сообщает РБК.

«В пункте "л" части первой статьи 63 слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменить словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий"», — говорится в документе.

Кроме того, в статье 63 УК РФ приведены обстоятельства, считающиеся отягчающими. В пункте «л» в настоящей редакции такими обстоятельствами считаются «совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или другого общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».

Также вводится несколько новых статей УК РФ: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). За сдачу в плен грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, за мародерство — до 15 лет колонии.