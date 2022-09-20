В России захотели увеличить срок лишения свободы за дезертирство до 10 лет

В Госдуму внесли поправки об увеличении срока лишения свободы за дезертирство до 10 лет

В России захотели увеличить срок лишения свободы за неявку на военную службу по призыву или дезертирство. Согласно поправкам, внесенным в Госдуму, срок предлагают поднять до 10 лет, пишет РИА Новости.

Уточняется, что с такой инициативой выступили депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.

В тексте поправок уточняется, что «самовольное оставление части или места службы», также как и «неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца», совершенные военнослужащими, которые проходят военную службу по призыву или контракту во время мобилизации или военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта, а также в условиях ведения боевых действий, будут караться лишением свободы сроком от пяти до десяти лет.

Ранее в Госдуме предложили сажать на три года за отказ от участия в военных действиях.