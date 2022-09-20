В Госдуме предложили сажать на три года за отказ от участия в военных действиях

В ГД внесли поправку к УК о лишении свободы за отказ от участия в военных действиях

В Государственную Думу внесли поправку к статье 332 Уголовного кодекса о неисполнении приказа в период боевых действий, вооруженного конфликта, военного положения или в военное время. Текст поправок опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно инициативе депутатов, наказание также будет предусмотрено за отказ от участия в военных действиях. По предложению парламентариев, максимальная ответственность за это деяние будет предусматривать до трех лет лишения свободы.

С такой инициативой выступили депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.

Рассмотрение поправок пройдет в Госдуме сразу в третьем чтении.

Согласно этим же поправкам планируется увеличить срок лишения свободы за неявку на военную службу по призыву или дезертирство.