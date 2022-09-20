В уголовный кодекс предложили внести понятия «мобилизация» и «военное время»

В Госдуме предложили дополнить УК статьями, связанными с военным временем и мобилизацией

В Госдуму внесли ряд законопроектов, связанных с военной службой. Документ опубликован в электронной базе Госдумы, сообщает РИА Новости.

Так, согласно документу, предлагается предлагается дополнить Уголовный кодекс понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также внести правки в уголовные статьи, связанные с добровольной сдачей в плен, неявкой на службу по призыву или дезертирство.

Новые понятия захотели ввести в статью Уголовного кодекса об отягчающих наказание обстоятельствах

В пункте «л» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса «Обстоятельства, отягчающие наказание» в случае принятия закона появятся слова «мобилизация» и «военное положение».

«В пункте "л" части первой статьи 63 слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменить словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий"», — говорится в документе.

В настоящее время пункт «л» части 1 статьи 63 УК выглядит так: «Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».

За добровольную сдачу в плен предложили сажать на 10 лет

Уголовный кодекс предлагается дополнить статьями 352.1 («Добровольная сдача в плен») и 356.1 («Мародерство»).

В перечне отягчающих обстоятельств числится совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время».

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, лишение свободы сроком до 10 лет будет грозить тем, кто добровольно сдался в плен, при этом если в его действиях не усмотрят признаков госизмены.