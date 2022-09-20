В России захотели сажать запасников за неявку на военные сборы

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы до десяти лет за неявку на военные сборы

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому граждан, находящихся в запасе и не явившихся на военные сборы, будут сажать на срок до десяти лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Для российских военнослужащих предлагается ввести уголовное наказание от пяти до десяти лет лишения свободы за неявку в срок на военную службу продолжительностью свыше одного месяца без уважительных причин. Отмечается, что действовать это будет «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». В тексте уточняется, что запасники во время прохождения военных сборов будут нести уголовную ответственность за неявку наравне с военнослужащими.

Агентство уточнило, что авторами поправок выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому военнослужащих России, добровольно сдавшихся в плен при отсутствии признаков госизмены, будут наказывать лишением свободы сроком до десяти лет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).