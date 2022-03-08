Путин указал на отправку на Украину только профессиональных военных

Российские солдаты-срочники и резервисты отсутствуют на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к женщинам по случаю праздника 8 Марта, размещенном на сайте Кремля.

«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», — указал российский лидер.

5 марта Путин уже говорил, что в спецоперации участвуют только обученные военные — офицеры и контрактники. Тогда

он уточнил, что на Украине нет ни одного призывника, и власти не планируют идти на такой шаг.

Ранее глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев заявил, что информация об участии солдат срочной службы в операции по демилитаризации Украины не соответствует действительности. Он опроверг появившиеся сообщения на этот счет, назвав их «глупостями».

