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Путин указал на отправку на Украину только профессиональных военных

Путин заявил об отсутствии российских солдат-срочников на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские солдаты-срочники и резервисты отсутствуют на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к женщинам по случаю праздника 8 Марта, размещенном на сайте Кремля.

«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», — указал российский лидер.

5 марта Путин уже говорил, что в спецоперации участвуют только обученные военные — офицеры и контрактники. Тогда
он уточнил, что на Украине нет ни одного призывника, и власти не планируют идти на такой шаг.

Ранее глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев заявил, что информация об участии солдат срочной службы в операции по демилитаризации Украины не соответствует действительности. Он опроверг появившиеся сообщения на этот счет, назвав их «глупостями».

Марина Совина
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