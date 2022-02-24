В Минобороны опровергли отправку срочников на Украину

Информация об участии солдат срочной службы в операции по демилитаризации Украины не соответствует действительности. Об этом изданию «Подъем» заявил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Он опроверг сообщения СМИ на этот счет и назвал их «глупостями».

Ранее в Министерстве обороны назвали враньем сообщения украинских военных о якобы сбитых самолетах и уничтоженной бронетехнике российской армии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о сроках операции по демилитаризации Украины будет принимать президент Владимир Путин.