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В Минобороны опровергли отправку срочников на Украину

В Минобороны назвали глупостями информацию об отправке срочников на Украину

Фото: Cергей Пивоваров / Reuters

Информация об участии солдат срочной службы в операции по демилитаризации Украины не соответствует действительности. Об этом изданию «Подъем» заявил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Он опроверг сообщения СМИ на этот счет и назвал их «глупостями».

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Ранее в Министерстве обороны назвали враньем сообщения украинских военных о якобы сбитых самолетах и уничтоженной бронетехнике российской армии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о сроках операции по демилитаризации Украины будет принимать президент Владимир Путин.

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Роман Кирьянов
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