Минобороны назвало враньем сообщения о потере российских самолетов и техники
В Министерстве обороны назвали «полным враньем» сообщения о потере российских самолетов
В Министерстве обороны России назвали полным враньем сообщения вооруженных сил Украины о потере российских самолетов и бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Материалы по теме:
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные покидают свои позиции без боя. Там подчеркнули, что сложившим оружие украинским военнослужащим гарантируется безопасность.
В ведомстве также заявили, что точечными ударами из строя выведены все средства противовоздушной обороны Украины. Там добавили, что армия России наносит удары только по военным объектам.