Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны назвало враньем сообщения о потере российских самолетов и техники

В Министерстве обороны назвали «полным враньем» сообщения о потере российских самолетов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Министерстве обороны России назвали полным враньем сообщения вооруженных сил Украины о потере российских самолетов и бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
00:00

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные покидают свои позиции без боя. Там подчеркнули, что сложившим оружие украинским военнослужащим гарантируется безопасность.

В ведомстве также заявили, что точечными ударами из строя выведены все средства противовоздушной обороны Украины. Там добавили, что армия России наносит удары только по военным объектам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о бегстве украинских военных
Пять международных авиакомпаний отменили все рейсы на Украину
Россиянам пообещали рост зарплат
В ДНР назвали цель своих вооруженных сил
В почвах США нашли ДНК неизвестных вирусов
Монсон отреагировал на поражение от Емельяненко в бою на голых кулаках
Лукашенко оценил обстановку у границ Белоруссии
Глава ЛНР призвал украинских военных сложить оружие
РЖД запустит из городов юга России дополнительные поезда
На Украине испытали снаряды «Тайфун»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.