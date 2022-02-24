Минобороны назвало враньем сообщения о потере российских самолетов и техники

В Министерстве обороны России назвали полным враньем сообщения вооруженных сил Украины о потере российских самолетов и бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные покидают свои позиции без боя. Там подчеркнули, что сложившим оружие украинским военнослужащим гарантируется безопасность.

В ведомстве также заявили, что точечными ударами из строя выведены все средства противовоздушной обороны Украины. Там добавили, что армия России наносит удары только по военным объектам.