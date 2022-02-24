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Минобороны России заявило о бегстве украинских военных

В Минобороны России заявили, что военные ВСУ массово покидают позиции и бросают вооружение

Фото: Carlos Barria / Reuters

Подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. О бегстве со ссылкой на данные средств разведки заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что сложившие оружие украинские позиции ударам не подвергаются.

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Ранее министерство сообщило о том, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены. Из строя также была выведена военная инфраструктура авиационных баз страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.

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Варвара Кошечкина
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