Минобороны России заявило о бегстве украинских военных

Подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. О бегстве со ссылкой на данные средств разведки заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что сложившие оружие украинские позиции ударам не подвергаются.

Ранее министерство сообщило о том, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены. Из строя также была выведена военная инфраструктура авиационных баз страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.