В Минобороны России заявили о подавлении противовоздушной обороны ВСУ

В Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) подавлены. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве также уточнили, что из строя выведена военная инфраструктура авиационных баз страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.