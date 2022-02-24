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В Минобороны России заявили о подавлении противовоздушной обороны ВСУ

Минобороны России сообщило о выведении из строя средств ПВО Вооруженных сил Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) подавлены. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве также уточнили, что из строя выведена военная инфраструктура авиационных баз страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.

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Варвара Кошечкина
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