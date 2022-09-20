В Киеве заявили о планах после референдумов на подконтрольных России территориях
Киев продолжит воевать, несмотря на проведение референдумов в ДНР, ЛНР и на других подконтрольных России территориях в Запорожской и Херсонской областях. О планах Украины рассказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба в личном Twitter-аккаунте.
«Референдумы ничего не изменят. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», — заявил министр иностранных дел, назвав референдумы «шантажом».
Ранее Кулеба заявил, что Киев будет просить Запад продолжать поставки оружия и боеприпасов до тех пор, пока военные действия не закончатся. «Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточно оружия. <...> Я смогу сказать, что достаточно, только после того, как Украина победит. До тех пор мы будем просить больше», — заявил министр.