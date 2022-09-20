Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве заявили о планах после референдумов на подконтрольных России территориях

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев продолжить воевать, несмотря на референдумы
СюжетРеферендум в ДНР:
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Sincerely Media / Reuters

Киев продолжит воевать, несмотря на проведение референдумов в ДНР, ЛНР и на других подконтрольных России территориях в Запорожской и Херсонской областях. О планах Украины рассказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба в личном Twitter-аккаунте.

«Референдумы ничего не изменят. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», — заявил министр иностранных дел, назвав референдумы «шантажом».

Ранее Кулеба заявил, что Киев будет просить Запад продолжать поставки оружия и боеприпасов до тех пор, пока военные действия не закончатся. «Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточно оружия. <...> Я смогу сказать, что достаточно, только после того, как Украина победит. До тех пор мы будем просить больше», — заявил министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о планах после референдумов на подконтрольных России территориях
Украина получит построенные на основе Т-55А словенские танки M-55S
Врач рассказала об опасности малинового варенья при лечении простуды
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пускепалиса
Россиянин раскрыл хитрости турок при работе с картами «Мир»
В Запорожской области назвали выносимый на референдум вопрос
Стало известно о будущем призванного в армию хоккеиста Федотова в НХЛ
Шольц заявил об отказе Германии признавать референдумы на Украине
В Испании заявили о победе Евросоюза над Путиным
Венгерский дипломат заговорил на русском языке на Генассамблее ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.