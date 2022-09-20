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Киев призвал Запад продолжать поставки оружия на Украину

Глава МИД Кулеба заявил, что Киев будет просить Запад продолжать поставки оружия

Фото: Ammar Awad / Reuters

Киев будет просить Запад продолжать поставки оружия и боеприпасов до тех пор, пока военные действия не закончатся. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточно оружия. <...> Я смогу сказать, что достаточно, только после того, как Украина победит. До тех пор мы будем просить больше», — заявил министр.

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Алевтина Запольская
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