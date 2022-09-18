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Американский военный назвал сумасшествием поставки США военной помощи Киеву

Генерал-лейтенант США в отставке Келлог назвал США стороной конфликта на Украине

Фото: Toby Melville / Reuters

Генерал-лейтенант армии США в отставке Джозеф Келлог считает, что поставляя Киеву большую часть военной помощи, Вашингтон становится стороной конфликта. Об этом военный заявил в интервью Fox News, передает РИА Новости.

«С тех пор как мы стали отправлять им [Украине] вооружение по типу HIMARS и MLRS, мы сказали, что не хотим становиться стороной, расширяющей рамки конфликта», — отметил он и признался, что считает сумасшествием то, что Соединенные Штаты предоставляют Киеву 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи.

Ранее сообщалось, что США включили в новый пакет военной помощи Украине боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Также Киеву передадут 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов и одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов. Кроме того, Украина получит системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения, а также утепленное обмундирование для холодной погоды.

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Варвара Кошечкина
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