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В Совфеде ответили Шольцу на отказ признавать референдумы на Украине

Сенатор Джабаров ответил Шольцу фразой «мнением граждан ГДР никто не интересовался»
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

В Германской Демократической Республике (ГДР) не было никакого референдума по присоединению к Федеративной Республике Германия (ФРГ). Так на слова немецкого канцлера Олафа Шольца о непризнании референдумов на территории Украины ответил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«А давайте и мы теперь не признаем поглощение Федеративной Республикой Германия другого независимого немецкого государства — Германской Демократической Республики», — заявил сенатор.

Джабаров добавил, что «мнением граждан ГДР никто не интересовался».

Ранее Олаф Шольц заявил, что готовящиеся референдумы фиктивны.

20 сентября стало известно, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

Также глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении голосования по вопросу вхождения республики в состав России на правах субъекта Федерации.

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Никита Абрамов
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