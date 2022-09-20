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Глава ЛНР подписал закон о проведении референдума

Глава ЛНР Пасечник подписал закон о проведении референдума по вхождению в состав России
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении голосования по вопросу вхождения в состав России на правах субъекта федерации. Соответствующий документ опубликован на сайте главы региона.

«Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики и/или главы Луганской Народной Республики», — сказано в тексте документа.

Подчеркивается, что референдум является высшим непосредственным выражением воли жителей региона.

Ранее депутаты Народного совета ЛНР единогласно приняли закон о проведении референдума.

19 сентября Общественная палата Луганской народной республики (ОП ЛНР) обратилась к Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. По словам зампредседателя ОП ЛНР Лины Вокаловой, присоединение к России обезопасит территорию республики, а также станет гарантом возвращения к мирной жизни.

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Варвара Кошечкина
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