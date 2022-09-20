В ЛНР приняли закон о проведении референдума

Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что Народный совет принял закон о референдуме в ЛНР

В Луганской народной республике (ЛНР) депутаты Народного совета единогласно приняли закон о проведении референдума. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в своем Telegram-канале.

«Закон о проведении референдума в Луганской Народной Республике принят единогласно депутатами Народного Совета ЛНР!!» — написал он.

20 сентября, во вторник, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал поддержать жителей республик Донбасса, если в ходе голосования они захотят войти в состав России.

В тот же день в Донецкой народной республике (ДНР) и ЛНР начали готовиться к проведению референдума.

19 сентября общественные палаты республик обратились к главам регионов Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой незамедлительно провести референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России.