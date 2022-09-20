Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР приняли закон о проведении референдума

Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что Народный совет принял закон о референдуме в ЛНР
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Олеся Потапова / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) депутаты Народного совета единогласно приняли закон о проведении референдума. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в своем Telegram-канале.

«Закон о проведении референдума в Луганской Народной Республике принят единогласно депутатами Народного Совета ЛНР!!» — написал он.

20 сентября, во вторник, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал поддержать жителей республик Донбасса, если в ходе голосования они захотят войти в состав России.

В тот же день в Донецкой народной республике (ДНР) и ЛНР начали готовиться к проведению референдума.

19 сентября общественные палаты республик обратились к главам регионов Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой незамедлительно провести референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В уголовный кодекс предложили внести понятия «мобилизация» и «военное время»
Глава ЛНР подписал закон о проведении референдума
В Херсоне заявили о невозможности проголосовать на референдуме с Украины
В Госдуме объяснили быстрое принятие поправок о мобилизации и военном времени
В Херсоне пообещали не преследовать противников присоединения к России
Автор поправок к Уголовному кодексу отказалась связывать их с мобилизацией
Стало известно об избрании нового президента РАН
Президент Молдавии встретится с генсеками ООН и НАТО
Описан порядок мобилизации в России
Опубликованы кадры с места смертельной аварии Сергея Пускепалиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.