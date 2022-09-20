В Госдуме пообещали поддержать решение жителей Донбасса войти в состав России

Володин заявил, что ГД поддержит жителей Донбасса при их желании войти в состав России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что поддержит жителей республик Донбасса, если в ходе голосования они изъявят желание войти в состав России. С таким заявлением он выступил во вторник, 20 сентября, в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента, передает ТАСС.

«И они должны это понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления», — добавил он.

Во вторник, 20 сентября, стало известно, что в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) начали готовиться к проведению референдума. «Со вчерашнего вечера специалисты администрации глав, специалисты аппаратов парламентов уже начали очень активную проработку вопросов», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Как объяснил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, вхождение республик в состав России после возможного референдума позволит Москве использовать все силы для самозащиты. Он отметил, что после референдумов нападение на Донбасс станет посягательством на территорию России.