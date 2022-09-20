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Медведев объяснил значение референдумов в ЛНР и ДНР

Зампред СБ Медведев: вхождение Донбасса в РФ позволит использовать все силы самозащиты

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Вхождение Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в состав России после возможного референдума позволит Москве использовать все силы для самозащиты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Использование всех средств самозащиты Медведев объяснил тем, что после референдумов нападение на Донбасс станет посягательством на территорию России. Политик отметил, что после принятия республик Донбасса в состав России, это решение уже нельзя будет отменить.

«Ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять», — подытожил он.

В своем посте он также объяснил, что проводить референдумы необходимо не только для системной защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик, но и для восстановления исторической справедливости.

Ранее сообщалось, что 19 сентября Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой незамедлительно провести референдумы о вхождении республики в состав России.

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Валерий Розенберг
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