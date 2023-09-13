Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:41, 13 сентября 2023Россия

Шойгу утвердил перечень освобождающих от службы по контракту болезней

Глава МО Шойгу утвердил перечень освобождающих от службы по контракту болезней

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в Вооруженных силах (ВС) России ограниченно годным в период мобилизации, военного положения и в военное время. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 13 сентября.

В список вошли ВИЧ, гепатит B и C, сахарный диабет I типа, бронхиальная астма средней степени тяжести, все формы активного туберкулеза дыхательных органов, эпилепсия с приступами частотой менее пяти раз в год и другие заболевания.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть-семь месяцев контракт о службе в ВС страны и добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек.

По словам главы государства, каждый день новые контракты приходят заключать примерно 1-1,5 тысячи граждан. Он подчеркнул, что мужчины делают это сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу утвердил перечень освобождающих от службы по контракту болезней

    Актриса из «Гарри Поттера» пожаловалась на последствия любви к сладкому

    Apple прекратила продажи iPhone 13 mini

    В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

    Насильник заставил туристку поцеловать его и случайно попал в ее прямой эфир

    Купившему подъезд в жилом доме москвичу пригрозили судом

    По всей территории Украины началась проверка радиационной безопасности

    ФСБ задержала участника украинского нацбата в Крыму

    Начато расследование из-за массового отравления в российской школе

    Пашинян назвал недостаточной поддержку Армении западными странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости