Глава МО Шойгу утвердил перечень освобождающих от службы по контракту болезней

Глава Минобороны Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в Вооруженных силах (ВС) России ограниченно годным в период мобилизации, военного положения и в военное время. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 13 сентября.

В список вошли ВИЧ, гепатит B и C, сахарный диабет I типа, бронхиальная астма средней степени тяжести, все формы активного туберкулеза дыхательных органов, эпилепсия с приступами частотой менее пяти раз в год и другие заболевания.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть-семь месяцев контракт о службе в ВС страны и добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек.

По словам главы государства, каждый день новые контракты приходят заключать примерно 1-1,5 тысячи граждан. Он подчеркнул, что мужчины делают это сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.