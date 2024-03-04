Россиянка вскрыла гроб погибшего на СВО сына из-за сомнений в причине его смерти

В Волгограде вскрыли гроб погибшего бойца СВО, чтобы узнать причину его смерти

Жительница Волгограда вскрыла цинковый гроб погибшего на специальной военной операции (СВО) сына из-за сомнений в причине его смерти и увидела следы побоев. Об этом пишет V1.ru.

Как стало известно, 34-летний доброволец с позывным Мудрый подписывал контракт с Минобороны дважды — весной 2022 года и летом 2023-го. По словам матери россиянина, в ноябре-декабре мужчина рассчитывал на отпуск, однако его не выдали. Кроме того, женщина утверждает, что боец получал зарплату в размере 30-40 тысяч рублей. «Нормальная зарплата первая была в ноябре 2023 года, — поделилась она. — В августе прислал пять тысяч. Сказал: "Мама, больше не могу. Холодно, одеваемся". Обмундирование все покупали за свой счет: бронежилеты, одежду и прочее. Еды у них тоже не было, никаких сухпайков».

В последний раз военнослужащий позвонил матери 11 декабря и сказал, что на полторы недели отправляется на передовую, где не будет связи. В середине месяца женщина обратила внимание, что сын не появляется в соцсетях. Перед Новым годом она пришла в военкомат, который отправил запрос о судьбе россиянина, но ответа не было. Второе письмо в его часть направили 9 января.

30 января родителям бойца сообщили о его гибели. В тот же день в военкомат поступило извещение о том, что мужчина совершил самоубийство. Это сразу вызвало сомнения у его матери, которая отправилась к комиссару в попытке доказать, что ее сын не мог покончить с собой. Когда 8 февраля родным Мудрого позвонил сопровождавший тело военнослужащий и сообщил дату прибытия, бывшая жена военного попросила посмотреть в документах причину смерти, и тот сообщил, что солдат погиб.

Позже мы случайно увидели второй документ на Антона. В первом написано «погиб», а в другом — «суицид». Второй документ, предполагаем, мы не должны были видеть вообще, а должны были бы об этом узнать во время оформления похорон» бывшая жена погибшего военного

Помимо этого, в выданной родным справке в качестве даты смерти указано 15 декабря, а также написано о выявленных множественных переломах черепа и лицевых костей в результате выстрела из огнестрельного оружия. При этом в документе о суициде стоит дата 20 декабря.

В день похорон мать мужчины потребовала вскрыть цинковый гроб. «Это был ужас. Он весь черный, глаза нет, нос сломан, с правой стороны зубов нет, нижняя губа разорвана. На левом ухе алая кровь еще была, хотя уже два месяца прошло. Мы его только по татуировке на ноге узнали, — рассказала она. — Я уверена, что мой сын не мог совершить суицид. А судя по повреждениям на теле, его жестоко избили».

Родные утверждают, что в полиции сначала отказались принимать заявления об убийстве, однако им без письменных подтверждений сообщили, что возбуждено уголовное дело. Экс-супруга обратилась в аппараты уполномоченных по правам человека по Волгоградской области и России, в аппарат президента, а также к нескольким депутатам.

Издание продемонстрировало фото покойного мужчины судмедэксперту, который на условиях анонимности заявил, что не видит на снимках признаков насильственной смерти. По его словам, тело могло долгое время пролежать лицом вниз, что вызвало гнилостные изменения черепа и темные пятна на теле.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской мать участника СВО Вячеслава Сараева его в последний момент отменила торжественные похороны сына и добилась вскрытия цинкового гроба, в котором бойца доставили в родной город. Причиной стало желание матери установить, что с ним произошло в зоне спецоперации. Как стало известно, в справке, сопровождавшей тело, в качестве диагноза указана «сердечная недостаточность», однако неофициально военные сообщили родным, что сердце бойца не выдержало испуга.