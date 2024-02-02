«Закрыла глаза и сердце остановилось». Многодетная мать получила сообщение о смерти мужа на СВО и умерла

E1.ru: жительница Верхней Пышмы умерла после сообщения о гибели мужа на СВО

Многодетная мать из Верхней Пышмы в Свердловской области умерла после того, как получила сообщение о гибели мужа в ходе специальной военной операции (СВО). О случившемся порталу E1.ru рассказала родная сестра 42-летней Надежды.

Командир, который находится с ним в зоне спецоперации, написал ей, что Гена погиб. У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли Наталья сестра погибшей россиянки

По словам сестры, жена российского бойца на следующий день после операции закрыла глаза, и ее сердце остановилось.

Официальных данных о смерти бойца пока не было

Несмотря на то что Надежда получила информацию о смерти мужа, его судьба до сих пор остается неизвестной. Сестра скончавшейся россиянки пояснила, что Надежда получила лишь сообщение в WhatsApp, но никакого официального подтверждения гибели ее мужа не было.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Гена был мобилизован, после смерти Надежды мне звонил военком, который отправлял его на СВО, и возмущался: с чего мы вообще решили, что Гена мертв. Нет такой информации», — рассказала сестра погибшей Наталья, отметив, что все еще надеется, что Геннадий жив. В противном случае дети останутся сиротами.

У супругов осталось трое детей

Известно, что у супругов трое детей: 20-летняя дочь, которая учится в другом городе, и два сына. Старшему из них девять лет, а младшему — пять. Сейчас о мальчиках заботится тетка.

Мы ее еще не похоронили, а опека уже стучала в дверь. Но детей я никому не отдам. Нам надо понять, где их папа, жив он или мертв. И решать вопрос с опекунством Наталья сестра погибшей россиянки

Россиянка отметила, что у ее сестры была крепкая семья, Надежда очень любила мужа, «а он ее просто боготворил». В сентябре этого года, когда мобилизованный приходил в отпуск, они обвенчались.

Депутат Госдумы Максим Иванов в разговоре с журналистами пообещал разобраться с ситуацией и в первую очередь выяснить статус военнослужащего.

В России упростили процедуру признания военных без вести пропавшими или умершими

В апреле прошлого года сенаторы одобрил законы, которые упрощают процедуры признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления его умершим и установления факта смерти военного в ходе СВО.

Признать военных без вести пропавшими или умершими можно в более короткие сроки. Например, если известий о месте пребывания человека нет в течение шести месяцев, а командиры или сослуживцы не подтверждают факт его смерти, его в судебном порядке могут признать безвестно отсутствующим. Такой статус позволит родственнику военнослужащего принять меры по сохранности его имущества, а также за счет имущества обеспечивать содержание тех, кто находится у него на иждивении. 14 апреля закон подписал президент страны Владимир Путин.