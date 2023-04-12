Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 12 апреля 2023Россия

Совфед одобрил закон о признании участников СВО пропавшими без вести

Сенаторы одобрили закон о признании участников спецоперации пропавшими без вести

Фото: РИА Новости

Сенаторы одобрили законы, которые упрощают процедуры признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления его умершим и установления факта смерти военного во время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

Закон предлагает в более короткие сроки признавать военных без вести пропавшими или умершими. Например, если известий о месте пребывания человека нет в течение шести месяцев, а командиры или сослуживцы не подтверждают факт его смерти, его в судебном порядке могут признать безвестно отсутствующим.

Подобный статус позволит родственнику военнослужащего принять меры по сохранности его имущества, а также за счет имущества обеспечивать содержание тех, кто находится у него на иждивении.

В случае со спецоперацией не будут применяться нормы из Гражданского кодекса (ГК), согласно которым объявить умершим человека можно спустя два года. Согласно закону, при соблюдении ряда условий умершим военнослужащего можно считать тоже через шесть месяцев.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 14 марта. Тогда заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак назвал рассматриваемый вопрос болезненным, но крайне важным для семей погибших и пропавших военнослужащих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Минцифры раскрыли детали закона о воинском учете. Когда запустят реестр призывников и как обжаловать повестку?
Российские истребители уничтожили под Донецком украинский бомбардировщик Су-24
Артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по прорывавшемуся в Артемовск отряду ВСУ
В Москве мужчина на электросамокате сбил пенсионера и проломил ему череп
Непомнящий сыграл вничью в третьей партии матча за титул чемпиона мира
В «Москва-сити» построят новый небоскреб
Бывшего замглавы московской таможни осудили за взятку в 500 тысяч рублей
Пентагон спрогнозировал четыре варианта развития конфликта на Украине
Херш заявил о передаче Зеленскому от ЦРУ списка украинских коррупционеров
Херш уличил министерства Украины в незаконном приобретении оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.