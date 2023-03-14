Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:14, 14 марта 2023Россия

В Госдуму внесли законопроект об изменении процедуры признания военных погибшими

Турчак сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, упрощающий признание военных погибшими

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) внесла в Госдуму проект закона, который изменит процедуру признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Об этом сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совфеда России Андрей Турчак в Telegram.

По словам сенатора, в случае принятия закона, процедуру упростят и значительно сократят по срокам. «Она больше не будет длиться годами или месяцами, — написал Турчак.

Парламентарий подчеркнул, что данный вопрос болезненный, но крайне важный для семей погибших и пропавших военнослужащих. Он объяснил, что в условиях боевых действий очень сложно подтвердить гибель человека стандартным путем. «Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки», — отметил политик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин прибыл в Бурятию
В Госдуму внесли законопроект об изменении процедуры признания военных погибшими
В России депутат предложил коллеге выйти на татами и решить конфликт «по-мужски»
Таксист-ингуш обратился к властям за помощью в осуществлении мечты
Пашинян объяснил запрет на въезд в Армению Симоньян неуважением к правительству
37-летний многодетный отец погиб в ходе СВО
Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
Российский подросток случайно выстрелил в третьеклассника
У здания парламента Грузии повесят новый флаг ЕС взамен сожженного
Россия согласилась продлить зерновую сделку при условии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.