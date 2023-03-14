В Госдуму внесли законопроект об изменении процедуры признания военных погибшими

Турчак сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, упрощающий признание военных погибшими

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) внесла в Госдуму проект закона, который изменит процедуру признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Об этом сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совфеда России Андрей Турчак в Telegram.

По словам сенатора, в случае принятия закона, процедуру упростят и значительно сократят по срокам. «Она больше не будет длиться годами или месяцами, — написал Турчак.

Парламентарий подчеркнул, что данный вопрос болезненный, но крайне важный для семей погибших и пропавших военнослужащих. Он объяснил, что в условиях боевых действий очень сложно подтвердить гибель человека стандартным путем. «Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки», — отметил политик.