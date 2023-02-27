В России захотели признать ветеранами воевавших за Донбасс с 2014 года

В Госдуму внесли законопроект о признании ветеранами воевавших за Донбасс с 2014 года

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) внесла в Госдуму законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий жителей республик Донбасса, входивших в воинские формирования с 2014 года и уволившихся до вступления субъектов в состав России. Об этом сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем Telegram-канале в понедельник, 27 февраля.

По его словам, также в нижнюю палату парламента внесен законопроект, согласно которому участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей дадут право на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов.

В конце марта 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники СВО на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), наделяются статусом ветеранов боевых действий. Этот статус предполагает ряд льгот, в том числе ежемесячные денежные выплаты военнослужащим или их семьям. Позднее этим статусом наделили и добровольцев.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса. 5 октября 2022 года им были подписаны федеральные конституционные законы о вхождении в состав страны четырех новых регионов: ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.