Россияне втайне от жен уезжают на СВО. Почему они не говорят о своем решении семьям?

«Лента.ру»: россияне рассказали о поездках на СВО втайне от жен и матерей

С начала специальной военной операции (СВО) появились случаи, когда российские мужчины уезжали в зону боевых действий втайне от своих жен и матерей. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. По словам парламентария, к нему практически каждую неделю обращаются женщины с опухшими от слез глазами и просят помочь в поисках мужей и сыновей.

Часто об отправке исчезнувших мужчин в зону СВО по контракту или в составе частной военной компании (ЧВК) становится известно только по косвенным признакам, отметил Иванов. При этом совершенно неясно не только то, где они служат, но и живы ли вообще. Так, в начале мая депутат получил в письме рассказ женщины, которой муж сказал, что едет в Краснодарский край якобы на вахту и пропал.

Сыну отправил эсэмэс: «Береги маму, погладь кота». Через несколько месяцев женщине звонят с украинской симки и заявляют, что ее муж якобы сотрудник ЧВК и сейчас якобы в плену. Больше не звонили. Связь прервалась

По словам Иванова, сейчас власти совместно с юристами и другими участниками спецоперации пытаются проработать порядок действий в таких ситуациях.

В 2022 году в зоне СВО пропал тайно уехавший на фронт отец троих детей

Как рассказала «Ленте.ру» жена одного из добровольцев Оксана Наничкина, о планах мужа отправиться на спецоперацию она узнала от знакомой, когда он уже был в военкомате. В тот же день родственники потеряли с ним связь. Отец троих детей дал о себе знать только на следующий день, когда уже находился в Белгороде.

Наничкина вспомнила, что однажды слышала от мужа фразу «поеду на Донбасс», но не придала ей значения.

Я ему сказала: «Ты зачем это сделал? Ты разве не понял, куда ты влез и на что подписался?» Он сказал, что еще не понял

По словам Оксаны, ее муж ушел на СВО 19 сентября 2022 года, а 24 сентября в последний раз выходил на связь. С 14 декабря он числится пропавшим без вести. Сослуживцы россиянина сообщают разные версии его судьбы.

«Один рассказывает, что в Петропавловке накрыло артиллерией. Другой утверждает, что они его нашли около воронки в лесополосе, в 400 метрах от этой деревни, в полусидячем положении со скрещенными на груди руками. Третий говорит, что его накрыло коптеромз и оторвало руки и ноги», — поделилась Наничкина. Судьба ее мужа до сих пор неизвестна.

Один из тайно уехавших на СВО мужчин придумал легенду о жизни с медведями на Алтае

24-летний Николай рассказал «Ленте.ру», что решил отправиться в зону боевых действий в качестве санитара сразу же, как только узнал о спецоперации. «У меня к тому моменту были навыки первой помощи и определенная доля безбашенности», — подчеркнул он.

Николай признался, что уклонялся от срочной службы и имел в военном билете категорию «В» — ограниченно годен, поэтому решил вступить в ополчение республик Донбасса. Втайне от родных он в течение месяца закупал снаряжение для себя и своего будущего подразделения.

Моя подготовка прошла для родственников незаметно, потому что я жил от них отдельно. Сказал я только отцу и дядьке и попросил держать это в секрете от матери. Разумеется, они назвали меня дебилом, пытались отговорить, но в чем-то даже помогли

По словам россиянина, для остальных родственников он придумал историю, что поехал на Алтай работать в заповеднике, чтобы получить бронь от мобилизации. Свою легенду он поддерживал с помощью скачанных из сети иллюстраций, которые отправлял родственникам в мессенджерах. Кроме того, Николай рассказывал подробности о жизни на новом месте. «Когда бабушка спросила, боюсь ли я там медведей, в уме у меня проскользнуло: фигня ваши медведи, лучше целый лес этих медведей, чем один 152-миллиметровый снаряд по мою душу», — рассказал он.

Обман раскрылся только спустя три месяца, когда мать Николая, решив пополнить счет его сотового телефона, узнала, что он пользуется луганским провайдером. После расспросов дядя добровольца рассказал его матери правду. После этого она умоляла сына вернуться, но тот заверил, что находится в тылу и слышит только работу противовоздушной обороны. «Я ей сказал: "Я ведь раньше живой был, и ты не нервничала. Сейчас я ведь тоже жив буду, может быть, а ты нервничать будешь". За это "может быть" я себя постоянно корил: не надо было матери так говорить», — заключил он.

СМИ рассказывали и о других случаях

Осенью 2022 года жительница Санкт-Петербурга больше месяца искала брата — 35-летнего Кюлаотса Тойво, который отбывал наказание в исправительной колонии Удмуртии и внезапно перестал выходить на связь. Позже он записал видеообращение, в котором объяснил, что добровольно вступил в ЧВК «Вагнер». Сестра Тойво уверена, что он решился на это из-за долга по алиментам в размере 700 тысяч рублей. О дальнейшей судьбе Тойво ничего неизвестно.

Похожий случай произошел в Москве, где 23 января 2023 года исчез 45-летний механик. О том, что он решил отправиться на СВО, полицейским рассказал его знакомый. Выяснилось, что мужчина тайком вступил в ЧВК «Вагнер» и готовился к отъезду около трех недель. За это время он закупил необходимые вещи, собрал аптечку и уволился с работы. Супруге россиянин сказал, что уезжает в командировку, а сам направился в Краснодар, где поступил на службу.

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников выразил мнение, что часть добровольцев отправляется на СВО из-за того, что их пилят жены. По словам чиновника, женщины должны «создавать тыл» своим мужьям и беречь их, чтобы у мужей не возникало желания отправляться на фронт для смены обстановки, а не ради защиты интересов родины.