В Госдуме рассказали об уезжающих в зону СВО втайне от жен россиянах

Депутат ГД Иванов рассказал, что россияне уезжают в зону СВО в составе ЧВК втайне от жен

Некоторые россияне уезжают в зону специальной военной операции (СВО) в составе частных военных компаний (ЧВК) втайне от своих жен. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы (ГД) Максим Иванов.

По словам парламентария, он получает обращения от жен и родственниц участников СВО «едва ли не каждую неделю» — россиянки просят депутата помочь найти переставших выходить на связь контрактников.

Иванов отметил, что мужчины не сообщают женам и близким, ни в каком подразделении будут проходить службу, ни даже о самом факте зачисления в ряды ЧВК для участия в спецоперации.

Едва ли не каждую неделю обращаются женщины с опухшими от слез глазами, которые просят найти своих мужчин. Те уезжают. Никаких подробностей не сообщают. Только по косвенным данным потом выясняется, что они на СВО. Где, у кого служат — не ясно Максим Иванов депутат Госдумы

Депутат попросил россиян рассказывать женам и матерям о заключении контракта и отметил, что обсудит с коллегами по нижней палате парламента вопрос помощи женам тайком уехавших в зону СВО мужчин.

«Не столько претензия, сколько настоятельная рекомендация: вы, когда идете на СВО, (...) сообщайте женам, матерям, куда отправляетесь. Чтобы вас не теряли», — призвал он.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова обсудила с основателем ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным обращения родственников бойцов компании. Подробностей разговора она не привела.

ЧВК в России не имеют легального статуса. Закон о частных военных компаниях вносился в Госдуму, но не был поддержан правительством.