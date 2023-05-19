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12:00, 19 мая 2023Россия

В Госдуме рассказали об уезжающих в зону СВО втайне от жен россиянах

Депутат ГД Иванов рассказал, что россияне уезжают в зону СВО в составе ЧВК втайне от жен

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Некоторые россияне уезжают в зону специальной военной операции (СВО) в составе частных военных компаний (ЧВК) втайне от своих жен. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы (ГД) Максим Иванов.

По словам парламентария, он получает обращения от жен и родственниц участников СВО «едва ли не каждую неделю» — россиянки просят депутата помочь найти переставших выходить на связь контрактников.

Иванов отметил, что мужчины не сообщают женам и близким, ни в каком подразделении будут проходить службу, ни даже о самом факте зачисления в ряды ЧВК для участия в спецоперации.

Едва ли не каждую неделю обращаются женщины с опухшими от слез глазами, которые просят найти своих мужчин. Те уезжают. Никаких подробностей не сообщают. Только по косвенным данным потом выясняется, что они на СВО. Где, у кого служат — не ясно

Максим Ивановдепутат Госдумы

Депутат попросил россиян рассказывать женам и матерям о заключении контракта и отметил, что обсудит с коллегами по нижней палате парламента вопрос помощи женам тайком уехавших в зону СВО мужчин.

«Не столько претензия, сколько настоятельная рекомендация: вы, когда идете на СВО, (...) сообщайте женам, матерям, куда отправляетесь. Чтобы вас не теряли», — призвал он.

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Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова обсудила с основателем ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным обращения родственников бойцов компании. Подробностей разговора она не привела.

ЧВК в России не имеют легального статуса. Закон о частных военных компаниях вносился в Госдуму, но не был поддержан правительством.

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Марк Леонов
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В Госдуме рассказали об уезжающих в зону СВО втайне от жен россиянах
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