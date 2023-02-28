В Госдуме сообщили об отказе правительства поддержать закон о легализации ЧВК

Глава «Справедливой России» Миронов: кабмин отказался поддержать закон о легализации ЧВК

Правительство России отказалось поддержать проект закона о легализации частных военных компаний (ЧВК) в России. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия» и одноименной фракции в Госдуме, инициатор инициативы Сергей Миронов, его слова приводятся на сайте политической силы.

По словам Миронова, проект закона был представлен кабмину на рассмотрение еще в марте прошлого года. В качестве причины отказа в поддержке закона правительство назвало противоречие инициативы Конституции России.

«Доводы правительства не выдерживают критики. Так, авторы отзыва указывают на противоречие законопроекта части 5 статьи 13 Конституции РФ. Однако хватит пары минут за компьютером, чтобы ознакомиться с этой статьей и понять, что она никакого отношения к ЧВК не имеет. Там идет речь об организациях, которые угрожают целостности страны и безопасности государства», — заявил депутат.

В таком отзыве на свой законопроект Миронов увидел беспримерный цинизм чиновников. По словам Миронова, работа над проектом продолжится.

Ранее сообщалось, что глава ЧВК «Вагнер» прислал Миронову кувалду. Этот инструмент, которым якобы был казнен боец «Вагнера» Евгений Нужин, стал символом внесудебной казни.

Известно, что власти России рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в специальной военной операции и в качестве добровольцев, и через ЧВК. О такой поддержке сообщал президент России Владимир Путин.