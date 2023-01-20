Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин прислал кувалду члену Госдумы Миронову

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прислал кувалду члену Госдумы Сергею Миронову. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На инструменте написано «Миронову С. М. от ЧВК "Вагнер". 13.01.23 Бахмут — Соледар». По словам Миронова, с помощью этой кувалды планируется пробить брешь в нацистской идеологии. Депутат и глава партии «Справедливая Россия — За правду» добавил, что уже пользовался кувалдой.

«Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России. России быть!» — подписал снимок с кувалдой Миронов.

13 ноября 2022 года в соцсетях распространились видеокадры, на которых мужчину, представившегося Евгением Нужиным якобы казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», перешел на сторону Вооруженных сил Украины. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» оценил видео казни экс-бойца фразой «собаке — собачья смерть».