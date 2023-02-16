Путин заявил о возможности поддержки семей участвующих в СВО бойцов ЧВК

Путин заявил, что власти рассматривают вопрос о поддержке семей участников СВО через ЧВК

Власти России рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в специальной военной операции (СВО) через частные военные компании (ЧВК). О такой возможности заявил президент Владимир Путин. Его слова в четверг, 16 февраля, приводит РИА Новости.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В рамках нее принимает участие, в частности, ЧВК «Вагнер».