Пригожин допустил уход ЧВК «Вагнер» в Африку

Пригожин заявил о готовности бойцов ЧВК «Вагнер» «уйти в Африку», когда они будут не нужны

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что бойцы группы могут уйти в Африку, когда их услуги в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине будут не нужны. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

Отвечая на вопрос о том, почему на роль ЧВК во взятии населенных пунктов не указывается в некоторых сообщениях, Пригожин заявил, что в ЧВК «Вагнер» не обращают внимание на то, как освещается их деятельность, поскольку «важны не заявления, а дела, которые мы делаем». «Нам дали право защищать свою Родину, спасать ее в критический момент, и мы его используем. Такое право и доверие народа дорогого стоит», — подчеркнул он.

Пригожин добавил, что когда услуги бойцов ЧВК больше не будут нужны, компания свернет свою деятельность на Украине. «Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку», — приводит слова основателя ЧВК его пресс-служба.

В декабре 2022 года сенаторы Конгресса США внесли законопроект, обязывающий Госдепартамент признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. В свою очередь основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что она не попадает ни под один из критериев для подобного решения. При этом он указал, что под них как раз полностью подходит деятельность самих Соединенных Штатов.