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09:07, 2 декабря 2022Мир

США начали процедуру по признанию ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Конгресс США начал процедуру по признанию ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сенаторы Конгресса США внесли законопроект, обязывающий Госдепартамент признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» иностранной террористической организацией. Об этом сообщается на сайте американского сенатора Роджера Уикера.

«Американские сенаторы Роджер Уикер, республиканец от штата Миссисипи, и Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд, представили сегодня "Закон о привлечении к ответственности российских наемников"», — говорится в сообщении.

Глеб Бажуткин
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