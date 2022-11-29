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23:00, 29 ноября 2022Мир

В США задумали признать ЧВК «Вагнер» террористической структурой

Bloomberg: США изучают возможность признания ЧВК «Вагнер» террористической структурой

Фотог: Igor Russak / Reuters

Соединенные Штаты изучают возможность признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической структурой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что данным вопросом занимается администрация президента США Джо Байдена.

В конце сентября предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК Евгений Пригожин признал, что создал группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

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Марина Совина
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