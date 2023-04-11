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12:46, 11 апреля 2023Россия

Москалькова обсудила с Пригожиным обращения родственников бойцов ЧВК «Вагнер»

Омбудсмен Москалькова обсудила с Пригожиным обращения родственников бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Telegram-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова обсудила с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным обращения родственников бойцов ЧВК. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Обсудили вопросы работы с обращениями родственников бойцов ЧВК "Вагнер". Определили пути взаимодействия», — сказано в описании под фотографией со встречи омбудсмена и Пригожина.

Ранее Пригожин заявил о планах набрать 30 тысяч новых бойцов к середине мая 2023 года. Он отметил, что в среднем ежедневно ЧВК «Вагнер» набирает от 500 до 800 человек, однако иногда количество добровольцев доходит до 1200 человек в день.

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Варвара Родикова
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