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17:52, 18 марта 2023Россия

Пригожин заявил о планах набрать 30 тысяч бойцов в ЧВК «Вагнер» к середине мая

Евгений Пригожин заявил о планах набрать 30 тысяч бойцов в ЧВК «Вагнер» к середине мая

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд» / ТАСС

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о планах набрать 30 тысяч бойцов к середине мая. Его аудиокомментарий публикуется в Telegram-канале пресс-службы.

Пригожин отметил, что в среднем ежедневно ЧВК «Вагнер» набирает от 500 до 800 человек, однако иногда количество добровольцев доходит до 1200 в день.

«К середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится приблизительно на 30 тысяч», — поделился он.

Ранее сообщалось, что на порносайте Pornhub появилась реклама ЧВК «Вагнер». Пригожин позже назвал это «хорошей идеей маркетологов».

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Варвара Кошечкина
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