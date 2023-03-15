Пригожин прокомментировал появление рекламы ЧВК «Вагнер» на порносайте

Пригожин назвал размещение рекламы ЧВК «Вагнер» на Pornhub хорошей идеей маркетологов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление рекламы частной военной компании на популярном порносайте Pornhub, назвав это «очень хорошей идеей маркетологов». Заявление бизнесмена опубликовала его пресс-служба в Telegram.

«Размещение рекламы ЧВК "Вагнер" на порносайтах — это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен», — сказал Пригожин.

О том, что на сайте Pornhub заметили рекламу ЧВК «Вагнера», сообщалось ранее 15 марта. На объявление обратил внимание автор Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью». В ролике, который он опубликовал, женский голос приглашает пользователей вступить в ЧВК «Вагнера». «Мы самая ******** [лучшая] частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер"», — говорится в рекламе. При этом на фоне можно увидеть женщину, которая облизывает чупа-чупс.

Перед этим Пригожин заявил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. По словам бизнесмена, он будет конкурировать на этом посту с нынешним главой государства Владимиром Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко.