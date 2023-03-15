Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:17, 15 марта 2023Интернет и СМИ

Пригожин прокомментировал появление рекламы ЧВК «Вагнер» на порносайте

Пригожин назвал размещение рекламы ЧВК «Вагнер» на Pornhub хорошей идеей маркетологов

Фото: Евгений Биятов / РИА новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление рекламы частной военной компании на популярном порносайте Pornhub, назвав это «очень хорошей идеей маркетологов». Заявление бизнесмена опубликовала его пресс-служба в Telegram.

«Размещение рекламы ЧВК "Вагнер" на порносайтах — это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен», — сказал Пригожин.

О том, что на сайте Pornhub заметили рекламу ЧВК «Вагнера», сообщалось ранее 15 марта. На объявление обратил внимание автор Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью». В ролике, который он опубликовал, женский голос приглашает пользователей вступить в ЧВК «Вагнера». «Мы самая ******** [лучшая] частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер"», — говорится в рекламе. При этом на фоне можно увидеть женщину, которая облизывает чупа-чупс.

Перед этим Пригожин заявил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. По словам бизнесмена, он будет конкурировать на этом посту с нынешним главой государства Владимиром Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В России объяснили интерес к обломкам упавшего в Черное море беспилотника США
На Украине уклонист утонул во время попытки побега
Президент Сирии заверил Путина в поддержке в борьбе с нацистами
Генерал ВС США назвал возможную причину мировой войны
Россияне стали рекордно долго избавляться от квартир
Израиль заблокировал визит главы евродипломатии
Европейская легкоатлетическая ассоциация оставила в силе отстранение россиян
Уличенному ФСБ в попытке контрабанды военной продукции на Украину дали три года
Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов
Пригожин прокомментировал появление рекламы ЧВК «Вагнер» на порносайте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.