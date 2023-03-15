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16:02, 15 марта 2023Интернет и СМИ

Рекламу ЧВК «Вагнер» заметили на знаменитом порносайте

На Pornhub появилась реклама ЧВК «Вагнер»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На сайте Pornhub появилась реклама частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Рекламу военного формирования на знаменитом порносайте заметил Telegram-канал «Тот парень с порнозависимостью».

Видео, на котором женский голос приглашает вступить в ряды бойцов «Вагнера», высвечивается непосредственно перед порнороликом. «Мы самая *** (лучшая — прим. "Ленты.ру") частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер"», — говорит голос в рекламе. При этом на фоне показана женщина, облизывающая чупа-чупс.

Автор канала утверждает, что реклама попадается, если заходить на Pornhub из России, не включая VPN и блокировщик рекламы. При этом отмечается, что реклама попадается преимущественно жителям регионов. «Я несколько раз пытался найти эту рекламу с московского IP, но, видимо, таргет идет только на регионы», — говорится в посте.

Ранее предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил место лишения свободы, где предложил заключенным вступить в ряды организации и поучаствовать в проведении специальной военной операции на Украине. Происходящее попало на видео: Пригожин говорит с собравшимися на улице заключенными. Он обещает, что те, кто решится присоединиться к войскам, не вернутся «на зону». Однако участвовать в боевых действиях отправят лишь тех, кто пройдет собеседование.

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Варвара Кошечкина
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