Рекламу ЧВК «Вагнер» заметили на знаменитом порносайте

На Pornhub появилась реклама ЧВК «Вагнер»

На сайте Pornhub появилась реклама частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Рекламу военного формирования на знаменитом порносайте заметил Telegram-канал «Тот парень с порнозависимостью».

Видео, на котором женский голос приглашает вступить в ряды бойцов «Вагнера», высвечивается непосредственно перед порнороликом. «Мы самая *** (лучшая — прим. "Ленты.ру") частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер"», — говорит голос в рекламе. При этом на фоне показана женщина, облизывающая чупа-чупс.

Автор канала утверждает, что реклама попадается, если заходить на Pornhub из России, не включая VPN и блокировщик рекламы. При этом отмечается, что реклама попадается преимущественно жителям регионов. «Я несколько раз пытался найти эту рекламу с московского IP, но, видимо, таргет идет только на регионы», — говорится в посте.

Ранее предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил место лишения свободы, где предложил заключенным вступить в ряды организации и поучаствовать в проведении специальной военной операции на Украине. Происходящее попало на видео: Пригожин говорит с собравшимися на улице заключенными. Он обещает, что те, кто решится присоединиться к войскам, не вернутся «на зону». Однако участвовать в боевых действиях отправят лишь тех, кто пройдет собеседование.