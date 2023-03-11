Пригожин заявил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

Основатель «Вагнера» Пригожин заявил о планах пойти на выборы президента Украины в 2024-м

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что планирует пойти на выборы президента Украины в 2024 году. Свое заявление он сделал в ходе беседы с военным корреспондентом Александром Симоновым, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Делаю политический каминг-аут. У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг, и я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты.. в президенты Украины», — заявил Пригожин. По его словам, он будет конкурировать на этом посту с нынешним главой государства Владимиром Зеленским и бывшим президентом Петром Порошенко.

«Если выиграю выборы, то тогда будет все хорошо, снаряды не будут нужны. Не переживайте, если прилетит, значит президентом остался Зеленский», — добавил основатель ЧВК.

Ранее Пригожин заявил, что российские силы находятся рядом с Артемовском (украинское название — Бахмут), в 1,2 километра от административного центра. «Вот около пятиэтажки, откуда дым идет — здание администрации города, центр города административный. До него один километр и двести метров», — уточнил бизнесмен.

