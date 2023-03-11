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15:07, 11 марта 2023Россия

Пригожин заявил о нахождении российских сил в 1,2 километра от центра Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: российские силы находятся в 1,2 км от центра Артемовска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы находятся рядом с Артемовском (украинское название — Бахмут), в 1,2 километра от административного центра. Такие данные он раскрыл в видеозаписи в Telegram-канале своей пресс-службы.

«Вот около пятиэтажки, откуда дым идет — здание администрации города, центр города административный. До него один километр и двести метров», — уточнил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК сообщал, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска. Комментируя публикации о возможном масштабном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом направлении, он заявил, что украинские войска действительно работают над соответствующими маневрами.

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Зарина Дзагоева
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