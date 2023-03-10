Пригожин высказался о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска

Украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом через Telegram-канал своей пресс-службы сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

Комментируя публикации о возможном масштабном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом направлении, он заявил, что украинские войска действительно работают над соответствующими маневрами.

«Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — добавил Пригожин.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщал, что ВСУ предпринимают попытки контратаковать по всей линии фронта в районе Артемовска. По словам военкора, наиболее ожесточенные бои идут в южных кварталах города.