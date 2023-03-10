Военкор заявил о попытке ВСУ контратаковать в районе Артемовска

«РВ»: в Артемовске идут тяжелые бои, ВСУ пытаются контратаковать по всей линии фронта

В районе Артемовска (украинское название — Бахмут) идут тяжелые бои, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки контратаковать по всей линии фронта. Об этом пишет «Русская весна» со ссылкой на военного корреспондента Александра Симонова.

По его информации, наиболее ожесточенные бои идут в южных кварталах города. При этом российская артиллерия продолжает взламывает крупный укрепительный район украинских бойцов на пересечении улиц Корсунского и Чайковского.

По всей линии боевого соприкосновения ВСУ пытаются контратаковать, но безрезультатно, указал он.

«Бахмут — сохраняющаяся крайне тяжелая ситуация. Вражеский прорыв с севера все сложнее сдерживать», — говорится в материле.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск в ближайшее время может перейти под полный контроль России. «Мы не можем исключить, что Бахмут падет в течение ближайших дней», — сказал он. При этом, по мнению генсека альянса, это вряд ли станет переломным моментом в боевых действиях, но подтверждает необходимость продолжения поставок оружия Украине.