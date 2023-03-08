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15:13, 8 марта 2023Мир

НАТО допустила переход Артемовска под полный контроль России

Генсек НАТО Столтенберг допустил, что Артемовск перейдет под полный контроль России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) в ближайшее время может перейти под полный контроль России. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не можем исключить, что Бахмут падет в течение ближайших дней», — сказал он. При этом, по мнению генсека альянса, это вряд ли станет переломным моментом в боевых действиях, но подтверждает необходимость продолжения поставок оружия Украине.

Утром 8 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска. Он подчеркнул, что территории, находящиеся восточнее реки Бахмутки, контролирует ЧВК «Вагнер».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей Киева продолжать оборону Артемовска нежеланием открыть дорогу на Краматорск.

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Антон Похиляк
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