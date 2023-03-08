Пригожин заявил о взятии под контроль восточной части Артемовска
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска. Его слова опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.
Пригожин заявил о взятии под контроль восточной части Артемовска. Он подчеркнул, что территории, находящиеся восточнее реки Бахмутки, контролирует ЧВК «Вагнер».
Накануне Пригожин сообщил о тяжелейших боях в Артемовске. Он рассказал, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе насчитывает от 12 до 20 тысяч человек. Украинские силы не испытывают нехватки боеприпасов или вооружения, подчеркнул основатель «Вагнера».
6 марта сообщалось, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ после консультаций с украинскими генералами Киев решил продолжить оборонять Артемовск.