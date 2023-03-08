Пригожин заявил о взятии под контроль восточной части Артемовска

Пригожин сообщил о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» всей восточной части Артемовска

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска. Его слова опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

Пригожин заявил о взятии под контроль восточной части Артемовска. Он подчеркнул, что территории, находящиеся восточнее реки Бахмутки, контролирует ЧВК «Вагнер».

Накануне Пригожин сообщил о тяжелейших боях в Артемовске. Он рассказал, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе насчитывает от 12 до 20 тысяч человек. Украинские силы не испытывают нехватки боеприпасов или вооружения, подчеркнул основатель «Вагнера».

6 марта сообщалось, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ после консультаций с украинскими генералами Киев решил продолжить оборонять Артемовск.