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08:16, 8 марта 2023Россия

Пригожин заявил о взятии под контроль восточной части Артемовска

Пригожин сообщил о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» всей восточной части Артемовска

Фото: РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска. Его слова опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

Пригожин заявил о взятии под контроль восточной части Артемовска. Он подчеркнул, что территории, находящиеся восточнее реки Бахмутки, контролирует ЧВК «Вагнер».

Накануне Пригожин сообщил о тяжелейших боях в Артемовске. Он рассказал, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе насчитывает от 12 до 20 тысяч человек. Украинские силы не испытывают нехватки боеприпасов или вооружения, подчеркнул основатель «Вагнера».

6 марта сообщалось, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ после консультаций с украинскими генералами Киев решил продолжить оборонять Артемовск.

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Марина Совина
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